Ndour confeziona l'assist decisivo e l'Italia U21 vince contro la Macedonia nonostante l'uomo in meno per un tempo e mezzo
Arriva la seconda vittoria consecutiva dell'era Baldini per l'Italia U21, che ha battuto di misura la Macedonia del Nord per 0-1 grazie al gol arrivato al 34esimo di Marianucci.
Assist per Ndour
Fondamentale per la realizzazione il bell'assist del centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, che ha gestito bene di testa una palla messa in area su calcio di punizione per poi servire, sempre di testa, il compagno di squadra che ha messo alle spalle del portiere avversario.
90 minuti in campo
90 minuti in campo per Ndour, autore di una prova tra luci e ombre, ma con l'assist decisivo in saccoccia. Una vittoria arrivata nonostante l'uomo in meno dell'Italia dal 25esimo del primo tempo per la doppia ammonizione di un ingenuo Moruzzi.
Punteggio pieno
Italia in testa al girone E per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria a punteggio pieno con la Polonia.