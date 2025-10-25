Sottil e i tormenti muscolari, l'esterno ancora fuori dai convocati: potrebbe tornare proprio... al Franchi

Il Lecce, nella sfida delle 15 contro l'Udinese, ha perso per 3-2 e si trova attualmente a 6 punti raccolti in 8 partite. Ciò che fa notizia è ancora una volta l'esclusione dai convocati di Sottil, in prestito dalla Fiorentina, per problemi muscolari che lo tengono lontano dai campi da quasi un mese.

Un gol che vale 3 punti

L'unica vittoria raccolta in campionato dagli uomini di Di Francesco, arrivata contro il Parma, porta proprio la sua firma: non è quindi un'utopia affermare che il 50% dei punti dei salentini derivano proprio dall'esterno viola, che punta una partita speciale per tornare a solcare i campi.

Un obiettivo per il rientro

Infatti, nel mirino di Sottil c'è proprio la sfida contro la Fiorentina, in programma il 2 novembre. Un ritorno al Franchi da avversario, anche se solo temporaneamente, con i salentini che sperano di ritrovare il suo estro prima di affondare ulteriormente.