Nedo Sonetti, ex calciatore e più noto allenatore, ha parlato a TuttoMercatoWeb riguardo alla Juventus e alla gestione del suo attaccante, l'ex Fiorentina Vlahovic, che il tecnico di Piombino non apprezza.

Su Vlahovic

“Non sono così convinto che la Juve rientri nella lotta scudetto, ma Spalletti è un buon allenatore, a prescindere dalla parentesi negativa con la Nazionale. Invece, da parte della Juventus, non mi è piaciuta la gestione di Vlahovic: il serbo è uno degli attaccanti più forti d'Europa, se è sollecitato bene può essere molto importante per la squadra. Io lo solleciterei con qualche urlaccio, ma mi pare anche un ragazzo sensibile”.

Assente giustificato?

Dopo la mancata qualificazione ai mondiali della sua Serbia, l'attaccante ex Fiorentina ha anche accusato un problema muscolare, precisamente agli adduttori, e la sua presenza al Franchi è tutto fuorché garantita.