L'esordio anche del Viola Parking per il primo allenamento aperto al pubblico. I percorsi auto per il nuovo parcheggio

Primo allenamento della Fiorentina aperto ai tifosi, domani, mercoledì 10 giugno. Le porte del Viola Park saranno aperte dalle 17, la seduta di allenamento inizierà indicativamente alle 18 all’interno dello stadio “Curva Fiesole” aperto al pubblico (per poter accedere sarà necessario prenotare gratuitamente un tagliando d’ingresso, attraverso il sito ufficiale; necessario essere in possesso della tessera InViola, ad eccezione degli under 6 che potranno accedere senza prenotazione).

La prima anche del Viola Parking

Sarà anche la giornata di “esordio” per il Viola Parking, la nuova area temporanea di sosta (490 posti) allestita dalla Fiorentina in attesa che sia pronto il parcheggio scambiatore al capolinea della tramvia. Ieri il soprallungo finale da parte dei tecnici del Comune ha dato il via libera definitivo all’utilizzo della struttura.

Da dove si accede con le auto

L’accesso delle auto in via della Nave a Rovezzano sarà possibile a partire dalle 16:45. Chi proviene da Firenze dovrà percorrere via Pian di Ripoli, svoltare a sinistra su via degli Olmi e infine a destra su via Crocifisso del Lume/via Della Nave a Rovezzano. Chi proviene da Vallina/via di Rosano/rotonda di Quarto, dovrà invece oltrepassare l’ingresso del Viola Park e svoltare a destra in via della Nave a Rovezzano

Le sessioni di allenamento a porte aperte si svolgeranno nelle seguenti date:

10 Luglio – Allenamento

11 Luglio – Allenamento

13 Luglio – Allenamento

14 Luglio – Partita Fiorentina vs Fiorentina Primavera

16 Luglio – Allenamento

17 Luglio – Allenamento

Il 19 Luglio, infine, a conclusione della prima fase del ritiro precampionato, si svolgerà l’amichevole tra Fiorentina e Reggiana.