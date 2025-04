Una direzione un po' burrascosa nella prima parte di gara quella di ieri per Giovanni Ayroldi, che però non ha inciso alla fine sul risultato. O almeno, lo avrebbe potuto fare in qualche modo se Kyle Walker fosse stato trattato diversamente: sul finire del primo tempo infatti l'inglese ha dato un pestone bello irruento a Parisi, lontano dagli occhi dell'arbitro. Episodio non visto, con l'esterno viola che è rientrato zoppicando.

Subito dopo altro intervento brusco di Walker su Ranieri e stavolta giallo comminato (magari si sarebbe risparmiato in caso di prima ammonizione ma chissà…). Tra prima frazione e seconda invece altri due gol della Fiorentina: purtroppo entrambi da annullare. Il primo di Ranieri per un fallo di Parisi su Pulisic, il secondo per fuorigioco di Dodo.