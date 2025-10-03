​​

header logo

VIDEO - "Io ho visto Nzola": l'ex Fiorentina a Pisa diventa l'idolo dei bambini

Calabrone Viola /
Ranieri Nzola
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Dalla Fiorentina al Pisa, un cambio di ambiente necessario per M'bala Nzola, apparso fuori forma e fuori progetto fin dai primi giorni di ritiro al Viola Park. I nerazzurri hanno ridato nuova linfa all'attaccante angolano, che in poche settimane ha conquistato i tifosi. Anche i più piccoli.

La nuova vita di Nzola: a Pisa è l'idolo dei bambini

C'è un video su TikTok, con alcuni calciatori del Pisa a cena in un ristorante, che raffigura un bambino molto emozionato di aver incontrato proprio Nzola. Il centravanti di proprietà viola si rende molto disponibile a scattare foto e firmare maglie. Una vita del tutto nuova per lui, dopo anni di esperienze estremamente difficili.

Ecco il video:

@fedeberto23 Mio#figlio era talmente emozionato che non riusciva ad alzare la testa, ma lui che guarda il suo nome sulla maglietta e sorride e’ stata una bella #emozione, grazie per questo regalo,non è mai scontato che un giocatore si presti a queste attenzioni, grazie a tutta la squadra ,che con la stessa gentilezza si è prestata ad autografi e foto, #forzapisa #calcio#pisa ♬ The Winner Is... Version - DeVotchKa 
Notizie correlate
💬 Commenti (1)