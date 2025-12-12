Il tecnico della Fiorentina Femminile Pablo Piñones-Arce, soddisfatto del percorso fino a questo momento, ha parlato ai canali ufficiali in vista della prossima sfida: “Il Como è una squadra che sta facendo bene, anche in campionato. Sono organizzate e sanno bene quali sono i loro punti di forza, hanno grandi capacità in transizione e nella velocità. Hanno molta fiducia”.

“Classifica? Troppo presto, andiamo una partita alla volta”

“Sento sempre tutti i discorsi fatti sui calcoli della classifica, del tipo ‘Se facciamo questo, se facciamo quello…’. Ma per me è troppo presto per guardare la classifica. Stiamo sicuramente facendo bene, ci stiamo concentrando forte sulla prossima partita. Andiamo un giorno alla volta e una partita alla volta”.

“Dobbiamo crescere, ma siamo sempre un po' più forti. Siamo in crescita”

“Quello che mi dà più tranquillità nel nostro lavoro quotidiano è che, in ogni partita che giochiamo, si vede una Fiorentina sempre un po' più forte, con più fiducia e consapevolezza. Ho visto uno sviluppo, non soltanto individuale bensì come squadra, che ora sta lavorando in un altro modo rispetto a quando sono arrivato. La mentalità è cambiata, siamo in crescita. Mi piacerebbe vedere una Fiorentina ancora più aggressiva e concreta, ma arriverà. Sono molto fiducioso, soprattutto per quanto riguarda le giocatrici”.