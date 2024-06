L'attaccante dell'Az Alkmaar Vangelis Pavlidis, nel mirino della Fiorentina ma soprattutto del Benfica (è a un passo dal club portoghese, ha parlato così a Business Review Greece: “Il mondo del calcio ora è solo business. Le squadre aziende e giocatori i motori di queste. Ogni giocatore spesso sceglie la destinazione per fattori extra campo”.

"La scelta dell'Arabia? Qualcuno lo fa per aiutare i familiari. Ad oggi non può più essere visto il calcio come romanticismo e divertimento, ma come un lavoro. Chi ti offre quello migliore, allora lo scegli".