Edoardo Bove ha rotto il silenzio. E ha voluto ringraziare la Fiorentina, Firenze e i fiorentini tramite una commovente lettera pubblicata su Instagram, dedicando un proprio pensiero alla città, al club e ai tifosi.

“Fiorentina, ti ringrazio dal profondo del cuore. Ci abbiamo provato in tutti i modi”

“Cara ACF Fiorentina, ti ringrazio dal profondo del cuore. Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai. Ci abbiamo provato in tutti i modi… Mi piace pensare però, che la nostra storia insieme non finisca qui! Cari Fiorentini, in così poco tempo, siete riusciti ad occupare un posto speciale nel mio cuore. Porterò sempre con me il vostro amore incondizionato. Il nostro spirito guerriero mai sarà domato!”.

“Sarò per sempre grato a Firenze. Sei stata due volte rinascita”

Conclude così: “Cara Firenze, sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto subito sentire a casa. Poi sono caduto, e mi hai dato la forza di Rialzarmi. Te ne sarò per sempre grato! Firenze, sei stata due volte Rinascita. Edoardo”.

