Vittoria pirotecnica dell'Udinese sul Venezia. Monza che cade in casa e rimane ultimissimo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Terminate le prime due gare di questo sabato di Serie A: a Monza i padroni di casa perdono per 0-1 contro l'Hellas; l'Udinese trova invece un 3-2 contro il Venezia in casa.

La cronaca delle gare

A Monza, dopo appena 13 minuti, gli ospiti passano in vantaggio con un autogol sfortunato del classe 2004 Lekovic. Partita abbottonata, che vede anche l'esordio dell'ex Fiorentina Gaetano Castrovilli con la maglia dei brianzoli. Il risultato, tuttavia, non cambia e il Verona si impone per 0-1.

A Udine la partita si sblocca al rientro dall'intervallo: Lorenzo Lucca trova la zampata decisiva da due passi al 47simo, trafiggendo Joronen (Stankovic uscito per infortunio). Appena 5 minuti dopo il portiere del Venezia pasticcia su un'uscita alta e Lovric è il più svelto a ribadire in rete. Tuttavia, al 64simo è una grande punizione di Nicolussi Caviglia ad accorciare le distanze fra le due squadre e, al 78simo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo è Gytkjaer a trovare il tap-in decisivo per il 2-2. Ancora colpo di scena, però, quando all'84simo è Iker Bravo a trovare il 3-2 per i friulani con un esterno da dentro l'area.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 53, Inter 50, Atalanta 46, Lazio 39, Juventus 37, Fiorentina 36, Bologna 34, Milan 34, Roma 30, Udinese 29, Torino 26, Genoa 26, Verona 23, Lecce 23, Como 22, Cagliari 21, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.