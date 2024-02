Addio a “Uccellino” Kurt Hamrin, un rapace in area di rigore

Kurt Hamrin ha giocato l’ultima “partita”. Ieri, all’età di 89 anni, “uccellino”, come veniva chiamato dai tifosi viola per il suo fisico gracile e l’andatura saltellante, è volato in cielo. Per la mia generazione, è stato un mito del calcio. Una delle figurine più ambite per l’album Panini.

Hamrin, un mito del calcio

Hamrin con Bagno a Ripoli non c’entra niente, ma pubblico ugualmente l’intervista che gli feci per La Nazione nel novembre 2004, in occasione del suo 70esimo compleanno, nella quale racconta simpatici aneddoti. Sono certo di fare una cosa gradita ai tanti tifosi della Fiorentina in territorio ripolese.

L'intervista