Ma la Fiorentina non scarta a priori l'ipotesi del rinnovo a Bonaventura. E anche Castrovilli...

Come avete potuto leggere a parte, per Giacomo Bonaventura potrebbero aprirsi le porte del Bologna nella prossima stagione.

Un'ipotesi non scartata dalla Fiorentina

Ma il suo addio a Firenze può dirsi certo? Il rinnovo del suo contratto che scadrà alla fine del prossimo mese è un’ipotesi che la Fiorentina non scarta a priori, questo almeno è quello che riporta stamani il Corriere Fiorentino.

Anche per Castrovilli

Esattamente come nel caso di Gaetano Castrovilli per il quale di recente sono ripresi i contatti con il suo procuratore. Il centrocampista pugliese ha ricevuto nel frattempo una doppia proposta, dal Monza e, ancora una volta, dal Bologna, quindi eventualmente ha anche strade alternative aperte. Però c'è ancora spazio per poter trattare con lui.