Asse Fiorentina-Sampdoria molto attivo. Martinelli a parte, Barak saluta... e un viola interessa ai blucerchiati

C'è una squadra che pullula di giocatori ex Fiorentina. Si tratta della Sampdoria, che sta attraversando anni particolarmente travagliati. Alla fine i blucerchiati hanno conquistato una tanto agognata salvezza con un turno d'anticipo.

I tanti volti tra Fiorentina e Sampdoria

L'uomo numero uno a tinte viola in casa Samp è Tommaso Martinelli, il cui futuro è ancora un punto interrogativo. E i club potrebbero ipotizzare un prolungamento del prestito. Poi ci sono Mattia Viti e Lorenzo Venuti, fiorentini ed ex viola ora blucerchiati a tutti gli effetti (il secondo tormentato da una rottura del crociato). Ma non solo.

Barak via, ma interessa un altro viola

Come riportato da La Repubblica di Genova, Antonin Barak termina la sua esperienza alla Sampdoria: scade il prestito e il ceco lascerà Genova. Guardando sempre ai calciatori sotto la procura di Pastorello, al club potrebbe interessare un altro ragazzo di proprietà della Fiorentina, ovvero Filippo Distefano, attualmente alla Carrarese.