Brovarone: “Vanoli ha preparato benissimo la gara col Como. La regolarità di Ranieri mai in discussione, e Parisi…”

A Toscana TV ha parlato l’intermediario di mercato Bernardo Brovarone, tornando sulla vittoria della Fiorentina a Como, per poi spaziare su alcuni singoli, ma non solo.

’Squadra cresciuta fisicamente ma non aspettiamoci che…’

“La Fiorentina è entrata in campo motivata e concentrata, la gara è stata preparata molto bene da Vanoli, che ha impedito al Como di fare il suo gioco. Il centrocampo ha fatto la differenza, Brescianini non ha fatto una gara eclatante a livello visivo ma si è adoperato in modo fondamentale, la difesa è apparsa molto più tranquilla. La squadra è cresciuta tanto anche fisicamente e ha dato sensazione di compattezza. In stagione è successo di tutto, dalle dimissioni di Pradè alla scomparsa del presidente, nel mezzo le problematiche con Pioli e nello spogliatoio. Non ci si può aspettare una linearità di rendimento ma la sensazione è che al momento la strada sia quella giusta”.

‘Non so se Ranieri sarà sempre titolare, ma…’

“Ranieri? Non era facile per un calciatore che era stato degradato e aveva perso la fascia, ma è stato molto bravo. La sua regolarità non è comunque mai stata in discussione. Non so se sarà sempre titolare, ci sono anche Comuzzo e Rugani, però… Parisi da tante giornate fa quel genere di teatro, poi la partita di Como è stata messa sotto i riflettori. Harrison deve determinare negli ultimi 15 metri, se ci riesce…”.