Rotan: "Fiorentina più forte e anche più fortunata. Noi meritavamo di più, il punteggio è fin troppo pesante"

Ai canali ufficiali del club l'allenatore del Polissya Ruslan Rotan ha commentato la partita di ieri: “La Fiorentina ha dimostrato il suo valore, segnando nei momenti giusti del match. Il punteggio testimonia il valore dell'avversario, ma voglio fare i complimenti ai miei giocatori e dire che non meritavamo una sconfitta così pesante. Meritavamo di segnare almeno un gol, ma partite del genere servono per accumulare esperienza”.

“Fiorentina brava e fortunata”

Poi ha aggiunto: “Alla fine del primo eravamo in superiorità numerica e nonostante questo non siamo riusciti a sfruttarla. Questa è l'unica cosa che non mi è piaciuta. Quando meriti di più ma non concretizzi, significa che manchi di tenacia e voglia di raggiungere l'obiettivo. Il punteggio comunque non deve farci credere che sia tutto perduto, dobbiamo ripartire dalle occasione create per giocarci tutto al ritorno. La Fiorentina è stata più brava e anche più fortunata”.