Il Giudice Sportivo multa la Fiorentina e conferma la doppia squalifica in casa Lazio. Si salva Guendouzi, non il vice di Vanoli

Da poco pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo sulla 18esima giornata di Serie A. Solo una multa per la Fiorentina per un petardo lanciato dai suoi sostenitori. Squalifica per il vice di Vanoli.

La multa alla Fiorentina e una squalifica

Si legge nel comunicato: “Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, 42° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Squalifica di un turno al collaboratore di Vanoli "CAVALLETTO Daniele (Fiorentina): per avere, al 43° del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Lazio decimata

Confermata la giornata di squalifica sia a Noslin che a Marusic. Si salva invece Guendouzi, che aveva inveito contro l'arbitro alla fine del match contro il Napoli. I due non ci saranno contro la Fiorentina.