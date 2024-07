Da svincolato preferì tornare a Udine: un anno dopo l'interesse della Fiorentina, Pereyra saluta di nuovo l'Italia

Da svincolato fu un obiettivo della Fiorentina nello scorso mercato. Ipotesi che poi non si concretizzò perché Roberto Pereyra, che voleva tornare a giocare in Italia, scelse di farlo nella piazza che l'aveva lanciato ovvero Udine.

Altra stagione, altra squadra

Oggi, una stagione dopo, per il Tucu è già tempo di cambiare nuovamente aria. Ormai da ieri l'argentino si è infatti accasato all'AEK Atene (così come Strakosha, tra i nomi appuntati dalla Fiorentina per la porta), e nelle scorse ore l'annuncio ufficiale è arrivato anche da parte dell'Udinese che lo ha ringraziato per gli anni passati assieme.