Un nome in meno per la porta della Fiorentina: il numero uno della Nazionale albanese giocherà in Grecia

Non sarà Thomas Strakosha il nuovo portiere della Fiorentina. L'ex numero uno della Lazio era finito nella lista di Pradè insieme ad altri, Musso e Audero su tutti, ma alla fine ha deciso di optare per un'altra esperienza di vita.

Destinazione Atene

Strakosha - riporta TMW - si trasferirà infatti in Grecia e per la precisione nell'AEK Atene. Il club ellenico ha appena annunciato l'ingaggio del portiere dal Brentford, e di conseguenza la Fiorentina dovrà virare su altri nomi per trovare un profilo da affiancare a Terracciano.