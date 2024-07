Intanto Jovetic saluta l'Olympiakos dopo la vittoria da ex viola in Conference League: "Addio molto più facile dopo aver scritto la storia"

L'attaccante ex Fiorentina Stevan Jovetic è recentemente tornato nei ricordi di tanti tifosi viola, ma non per motivi felici. Il montenegrino lascia l'Olympiakos dopo la vittoria della Conference League ai danni proprio della sua ex squadra.

“Addio più semplice dopo aver fatto la storia”

Ecco un estratto delle sue parole di addio al club greco: “Gli addii non sono mai facili, ma sono molto più facili quando scrivi la storia prima di partire. È stato un viaggio fantastico! Voglio ringraziare tutti per questo successo. Dalle persone che mi hanno portato qui ai miei compagni di squadra, solo noi dentro lo spogliatoio sappiamo cosa abbiamo passato per vincere questo trofeo. Un ringraziamento speciale al nostro dodicesimo uomo in campo durante tutta la stagione, i nostri tifosi. Ho giocato in tanti stadi, ma l'atmosfera che c'è qui è unica”.