La Fiorentina riparte da Beltran e Gudmundsson: chance di vederli insieme? L'obiettivo comune è quello dell'ottava vittoria di fila

Beltran e Gudmundsson: la Fiorentina deve ripartire da qui, dai suoi due terminali offensivi alle spalle di Kean. Oggi al Franchi la Fiorentina deve ritornare a vincere, dopo la prestazione opaca contro l'Empoli, anche se chiaramente condizionata da una mentalità offuscata da parte dei giocatori scesi in campo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi la squadra di Palladino dovrà tornare a gioire in campionato, staccando l'ottava vittoria di fila: le prime sette sono arrivate con uno score da schiacciasassi, grazie a 20 gol fatti e solo 3 subiti, e ad un Kean in stato di forma smagliante, con nove gol all'attivo in campionato. Contro il Cagliari però, potrebbe cambiare il modulo scelto dal mister: si dovranno fare i conti col rientro di Gudmundsson, che di fatto occupa il posto coperto da Beltran, che sinora ha inanellato buone prove che non hanno certo fatto rimpiangere l'islandese, pur rimanendo a secco dal 20 ottobre (gol su rigore alla Roma).

Gudmundsson sembra pronto, è rientrato in campo contro l'Empoli, ha battuto e segnato un rigore nella lotteria che ha visto gli azzurri vincere, ma Palladino è stato chiaro: “Dobbiamo gestirlo”. Titolare oggi? Molto difficile, ma deve iniziare a mettere minuti nelle gambe, ed avere due opzioni offensive di livello come lui e Beltran può garantire più pericolosità. Occhio al Cagliari però: serviranno pressione continua e buone verticalizzazioni. Per questo motivo, a partire dal solito centrocampo che dovrebbe vedere le certezze Adli e Cataldi, dietro la punta si potrebbero vedere Lucas e Albert in coppia.