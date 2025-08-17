Con Fortini in bilico, la Fiorentina torna su Zortea: discussione aperta col Cagliari sulla formula dell'operazione

Con la situazione legata al futuro di Niccolò Fortini in standby - tante offerte di prestito e una definitiva, da parte del Torino -, la Fiorentina continua a seguire con attenzione profili esterni come vice-Dodo.

Uno di questi, non è certo un segreto, è Nadir Zortea: l'esterno del Cagliari, sceso in campo nella gara di Coppa Italia vinta ai rigori ieri sera contro la Virtus Entella, piace molto alla società di Commisso che però ci vorrebbe andare con cautela. Come riporta Il Tirreno, infatti, la Fiorentina vorrebbe Zortea solo con la formula del prestito con diritto, di modo da non spendere subito e poter valutare il giocatore nel corso della stagione: gli isolani, ad ogni modo, difficilmente scenderanno sotto i 10 milioni di richiesta per l'esterno classe 1999. Resta da capire, quindi, quale maglia indosserà Zortea alla prima di campionato, che vedrà di fronte proprio Fiorentina e Cagliari.