Dopo la sostituzione all'intervallo di Torino-Fiorentina, Comuzzo rinuncia all'Italia U21. Il difensore viola rimarrà a Firenze

Niente da fare con l'Italia U21 per Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina che ha accusato un problema fisico ieri nel primo tempo della sfida contro il Torino.

Problemi fisici

Pioli lo ha sostituito all'intervallo con il debuttante Kouadio, spiegando a fine partita: “Non stava bene di stomaco”. Un problema che lo terrà fuori anche dai convocati dell'Italia U21 dopo essere stato chiamato.

Comuzzo rimane a Firenze

Al suo posto è stato convocato oggi Gabriele Guarino dell'Empoli. Comuzzo ha già lasciato il ritiro azzurro e rimarrà per questo a Firenze durante la sosta per le nazionali.