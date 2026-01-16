Riparte la Conference League, oggi i sorteggi degli spareggi. Ecco le modalità e le possibili avversarie della Fiorentina

Sarà effettuato il sorteggio per gli spareggi (sedicesimi di finale) di Conference League. Alle ore 13:00 la Fiorentina sarà nell'urna perché, essendosi classificata quindicesima nel girone, dovrà affrontare il turno aggiuntivo. Le date delle sfide, di cui l'orario verrà reso noto solo dopo il sorteggio, saranno il 19 febbraio e il 26 febbraio.

Il sorteggio di Nyon

Il sistema di sorteggio per gli spareggi è piuttosto complesso: le squadre dal nono al sedicesimo posto (quindi anche la Fiorentina) sono divise in “coppie di teste di serie” in base al posizionamento (9° e 10° , 11° e 12°, 13° e 14°, 15° e 16°), quelle dal diciassettesimo al ventiquattresimo formano coppie di non teste di serie (17° e 18°, 19° e 20°, 21° e 22°, 23° e 24°). Seguendo poi il classico sistema di abbinamenti in base alla classifica le squadre classificate al 9° o 10° posto affrontano quelle al 23° o 24°, l’11° o 12° contro il 21° o 22°, il 13° o 14° contro il 19° o 20°, e il 15° o 16° contro il 17° o 18°.

La Fiorentina

La Fiorentina, ritrovandosi quindicesima alla fine della prima fase, è nella coppia di teste di serie con il Rijeka, arrivato una posizione dietro di lei. Le sue possibili avversarie saranno quindi la diciassettesima e la diciottesima del girone, che sono rispettivamente i polacchi del Jagiellonia e i ciprioti dell'Omonia. Tra poche ore sapremo l'avversaria viola.

Il tabellone