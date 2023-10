Chance per Gino?

Probabilmente no, Gino Infantino non dovrebbe partire dal primo minuto contro il Cukaricki nel match di questa sera del Franchi. Ma c'è comunque più di una possibilità che il talentino argentino possa pestare l'erba dell'impianto della Fiorentina questa sera. D'altronde, gara più fattibile - sempre sulla carta! - di questa è difficile trovarla…

Lo sfidante serbo è la Cenerentola del girone, nonché una delle squadre meno attrezzate dell'intera competizione. I tre punti per la Viola dunque costituiscono un obbligo ma anche una grande opportunità per i meno utilizzati da Italiano. Fra questi, figura ovviamente anche il classe 2003 prelevato la scorsa estate dal Rosario Central. Praticamente desaparecido dopo un inizio di stagione condito da sporadici minuti di gioco.

Dal primo minuto questa sera dovrebbe partire Antonin Barak, vista anche l'indisponibilità - o meglio, il turno di riposo concesso - di Bonaventura. Chance d'oro allora per uno dei più giovani di tutta la banda viola, che già comunque conta un 2004 come Kayode. Non si potrà dire allora che la giovane età sia un limite, perché Gino ha tutte le carte in regola per esordire in questa Conference League.