La Nazione: Il più corteggiato di casa Fiorentina
Due le pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.
Pagina 2
In apertura leggiamo: “Concreta e a tratti bella Ma il dilemma è nel mezzo Per sostenere l'attacco serve un centrale in più”. Sottotitolo: “Pioli opta per il 3-4-2-1 per sostenere Kean; il 3-5-2 resta alternativa concreta”.
Pagina 3
Sul mercato c'è: “Comuzzo il più corteggiato Ma si parte da 35 milioni. Zortea non passa di moda”. Sottotitolo: “I dirigenti viola alzano il muro sul difensore e non scendono da quella valutazione Sulla corsia di destra resta sermpre vivo per il cursore del Cagliari”. In taglio basso infine sulla squadra: “Domani in campo al Viola Park”.
