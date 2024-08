E nell'operazione Lindelof la Fiorentina può contare anche su un'importante risorsa interna

La Fiorentina potrebbe acquistare un altro centrale difensivo prima della fine del mercato. D'altronde è ormai molto difficile che Nicolas Valentini possa arrivare subito, e lasciare Palladino con soli quattro centrali (tra cui Comuzzo) rappresenterebbe un rischio. Ben venga la soluzione di Biraghi, Kayode o Dodo come braccetti, ma solo all'occorrenza.

Il nuovo nome per la difesa

Il nome emerso in queste ore è quello di Victor Lindelof, classe 1994 di grande esperienza che dal 2017 milita nel Manchester United. Ad agevolare l'operazione non solo un contratto in scadenza l'estate prossima, ma anche un calciatore appena arrivato a Firenze che potrebbe rappresentare un bello sponsor.

Il fattore De Gea

Stiamo parlando ovviamente di David De Gea, che con Lindelof ha condiviso proprio la maglia del Manchester United calcando i palcoscenici più prestigiosi. Il nuovo portiere viola potrebbe rivelarsi una risorsa all'interno dell'operazione, magari convincendo Lindelof a fare la sua stessa scelta e iniziare una nuova esperienza insieme.