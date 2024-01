Nonostante le battaglie organizzate negli ultimi anni, il razzismo è una piaga che tutt'ora fin troppo spesso caratterizza gli stadi di calcio. Solo che, a volte, sembra che la legge non sia uguale per tutti. Lo dimostra l'ultimo bollettino del giudice sportivo, che in merito ai cori razzisti dei tifosi della Roma nei confronti di Vlahovic, nel match contro la Juventus, recita così: “Ammenda di 12mila euro alla società Roma per avere suoi sostenitori, al 30' del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore della squadra avversaria".

Coro becero, dunque, e non “cori beceri e insultanti di discriminazione razziale” come invece si leggeva nei bollettini post Atalanta-Juventus e Fiorentina-Juventus. Anche in quel caso Vlahovic venne chiamato “zingaro", esattamente come fatto dai tifosi della Roma l'altra sera. Ma quindi se è razzismo o meno dipende dal colore della maglia?