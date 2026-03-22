Mandragora va in tribuna: il motivo della sua assenza per la gara contro l'Inter
Assenza pesante dell'ultimo minuto per la Fiorentina a centrocampo: va direttamente in tribuna e nemmeno in panchina Rolando Mandragora, che è quindi indisponibile per la partita contro l'Inter.
Il motivo del forfait
Mandragora ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro occorso ieri in rifinitura, ma esclusivamente a scopo precauzionale.
E in campo va Ndour
Al suo posto nella formazione ufficiale c'è Ndour che parte titolare nel terzetto con Fagioli e Brescianini.
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