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Mandragora va in tribuna: il motivo della sua assenza per la gara contro l'Inter

Redazione /
Rolando Mandragora

Assenza pesante dell'ultimo minuto per la Fiorentina a centrocampo: va direttamente in tribuna e nemmeno in panchina Rolando Mandragora, che è quindi indisponibile per la partita contro l'Inter.

Il motivo del forfait

Mandragora ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro occorso ieri in rifinitura, ma esclusivamente a scopo precauzionale.

E in campo va Ndour

Al suo posto nella formazione ufficiale c'è Ndour che parte titolare nel terzetto con Fagioli e Brescianini.

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