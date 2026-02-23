La Sampdoria perde Martinelli e anche... l'imbattibilità

Arrivato in punta di piedi e neanche titolare nelle prime due uscite, poi Tommaso Martinelli la porta se l'era presa di prepotenza alla Sampdoria, non proprio l'ultima delle squadre per blasone in cui fare il titolare tra i professionisti. E il suo debutto aveva coinciso con un bel filotto per i doriani, utile ad uscire dalla zona retrocessione: cinque gare su cinque senza sconfitta con il portierino viola tra i pali, battuto appena quattro volte.

Poi però Martinelli si è fatto male alla coscia ed è stato costretto a saltare il match in casa del Mantova. Partita che la Samp ha perso, proprio alla prima senza il classe 2006, che comunque rientrerà a breve. I blucerchiati restano comunque intorno alla metà della classifica, in attesa di ritrovare il suo nuovo portiere titolare.