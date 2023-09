La prima ‘gioia’ di Amatucci. Italiano ha trovato davvero un’altra risorsa?

Certamente non il più bello dei debutti per il giovane centrocampista della Fiorentina Lorenzo Amatucci, ma la prima volta non si scorda mai e la cornice è d’eccellenza. Per il 2004 viola la ventina di minuti giocata a San Siro domenica scorsa è significata esordio assoluto nei professionisti. Dopo il percorso ricco di soddisfazioni con la Fiorentina Primavera e le giovanili dell’Italia, ora il regista aretino è stabilmente un componente della rosa viola.

Amatucci è un calciatore che conosce molto bene i tempi di gioco ed ha una tecnica di base che gli consente sia di cavarsela negli spazi stretti ma anche di giocare in verticale. Complice la squalifica nel neo acquisto Maxime Lopez e la mancanza di alternative a centrocampo, mister Vincenzo Italiano ha mandato in campo per lo spezzone finale un giovane di prospettiva che in queste settimane parteciperà agli impegni dell’Italia Under 20. Assieme ad Amatucci ci sarà anche Comuzzo, un anno più giovane addirittura, che potrebbe essere il prossimo a sperare nell’esordio coi ‘grandi’.

Vedremo se nel prosieguo della stagione Amatucci verrà effettivamente preso in considerazione, almeno nelle rotazioni e nel giusto contesto, per mettersi in mostra e testarsi nel palcoscenico maggiore. Personalità e carattere certo non mancano al giocatore toscano, che ora spera di ritagliarsi sempre maggiore spazio con la Fiorentina e valutare sul campo i progressi e le possibilità di diventare effettivamente una nuova risorsa per la squadra in un’annata ancora ricca d’impegni.