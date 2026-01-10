Con Dragusin ormai sfumato in seguito alle parole dell'agente, che lo indirizza fortemente verso Roma, la Fiorentina continua a guardarsi intorno per i nuovi pezzi da aggiungere alla propria difesa. L'ultima suggestione arriva dal Belgio.

Il profilo

Secondo transferfeed.com, noto sito che segue e documenta i movimenti di mercato del calcio europeo, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Samuel Kotto, centrale difensivo camerunense classe 2003, in forze al Gent, compagine belga. Piede mancino e grande presenza fisica, è un difensore alto 1 metro e 90 che ha mosso i primi passi da professionista in Svezia, prima di essere acquistato dal Belgio per 800mila euro: oggi, ha un valore di circa 1 milione di euro.

Tornato dalla Coppa

Le ottime prestazioni col club gli sono valse non solo l'interesse del Barcellona, con la trattativa che però non è mai andata a buon fine, ma anche le prime convocazioni in Nazionale, con la quale ha giocato la Coppa d'Africa, arrendendosi solo ai quarti: 4 presenze da titolare, mai sostituito. Sul centrale, però, c'è l'interesse anche dell'Udinese e del Genoa, che daranno battaglia ai viola per le sue prestazioni.