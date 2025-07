UFFICIALE: Vigiani lascia definitivamente la Fiorentina. Ma continuerà a militare in Toscana

Un altro ragazzo passato dalla Primavera della Fiorentina trova sistemazione fra i professionisti. Lorenzo Vigiani, centrocampista lucchese classe 2004, è passato a titolo definitivo alla Pianese, squadra di Piancastagnaio, in provincia di Siena.

Il comunicato del club toscano

"L’U.S. Pianese è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive di Lorenzo Vigiani. Centrocampista classe 2004, nato a Barga, in provincia di Lucca, si è formato nel settore giovanile della Fiorentina. Con la Primavera 1 viola ha disputato due stagioni, dal 2022 al 2024, collezionando 57 presenze, 5 assist e una rete. Nella scorsa stagione si è trasferito alla Pro Vercelli, nel Girone A di Serie C, collezionando 21 presenze tra campionato e Coppa Italia. Vigiani torna ora in Toscana, a Piancastagnaio, a titolo definitivo, ed è già pronto a unirsi al gruppo squadra per l’inizio del ritiro precampionato.

Le sue prime parole

Sono molto contento di essere qui – dice Vigiani – ho avuto da subito sensazioni molto positive parlando con il direttore. Voglio iniziare al più presto per ripagare la fiducia che mi è stata dimostrata. L’obiettivo è fare il meglio possibile a livello di squadra e a livello personale, per una stagione di piena di soddisfazioni”.