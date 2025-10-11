Fiorentina Femminile in campo oggi: le ragazze di Pinones-Arce a caccia dei primi punti in campionato

Ha fatto rumore la prima partita di campionato della Fiorentina Femminile: sconfitta a Napoli per 1-0, le Viola dovranno rimettersi in carreggiata il prima possibile e la prima occasione a portata è quella odierna, contro l'Inter, in casa.

La formazione della Fiorentina

Pinones-Arce schiera Fiskerstrand in porta; difesa che conta su Van der Zanden, Snerle e Faerge; a centrocampo presenti Woldvik, Severini, Cherubini e Johansen, dietro al tridente offensivo composto da Bredgaard, Omarsdottir e Janogy.

E sarà re-match

Inter che ha già battuto la Fiorentina in stagione, ma in casa propria, per 3-1 nel girone di coppa antecedente al campionato. Occasione di rivalsa immediata, quindi, per le Viola. La partita, ricordiamo, è visibile in diretta su Rai Sport, e in streaming su DAZN e Rai Play.