Dopo aver battuto, in rimonta per 4-3, il Palermo nell'ultimo match di campionato, il Pisa oggi è caduto in casa del Brescia, perdendo male per 3-1, con la rete della bandiera di Torregrossa arrivata soltanto a risultato acquisito.

“Non me la aspettavo”

E il tecnico del Pisa Alberto Aquilani non ha usato tanti giri di parole per commentare la cattiva trasferta nerazzurra in casa del Brescia: “Sinceramente, non mi aspettavo una prestazione così deludente, abbiamo perso perché eravamo senza stimoli e determinazione. E questo non si può accettare”.

“E' colpa mia, siamo mancati in tutto”

Poi Aquilani ha proseguito così: “E' colpa mia, non ho trasmesso la voglia di vincere ai ragazzi. Il Brescia ha messo tutto in campo ma ha vinto con tre tiri in porta. Vuol dire allora che noi siamo mancati in tutto. Una giornata veramente da dimenticare”.