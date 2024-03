Turno passato e accesso ai quarti conquistato senza vento in poppa. Questo era l’obiettivo, ed è stato centrato. Sul resto meglio stendere un velo pietoso. Primo tempo alla camomilla. Secondo con gli spunti di cronaca che si contano sulle dita di una mano (anzi ne avanzano un paio). Pochi spettatori, ma sempre troppi per quel che si è visto in campo. Consueto scivolone nel finale: fortunatamente stavolta crea solo apprensione.

Ranieri – 5 – Macchia una gara attenta con un’entrata moscia che spiana la strada al gol del Maccabi.

Barak – 6,5 – Re di coppe. Il gol sigilla di fatto il passaggio ai quarti.

Sottil – 5 – Si mangia incredibilmente il raddoppio che avrebbe evitato l’apprensione nei minuti finali.

