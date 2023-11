La certezza della Fiorentina per il presente e per il futuro. La luminosissima stella di Parisi e una prestazione monstre

Una certezza per il presente e per il futuro della Fiorentina. Bisogna sempre stare cauti quando si esprimono giudizi sui calciatori, ma la stella di Fabiano Parisi sembra essere luminosa, anzi luminosissima.

Uomo a tutta fascia…anche nell'altra corsia

Anche a Roma e in un ruolo come il terzino destro che non è propriamente suo, l'ex Empoli ha sfoderato una grande prestazione. Uomo a tutta fascia, non è mai andato in apnea contro un avversario ostico come Zaccagni. Bravo nell’uno contro uno, è riuscito a vincere qualcosa come otto duelli individuali vinti, veloce nel ribaltare l'azione. Insomma, è stato praticamente perfetto.

Domenica si fa il bis

Domenica contro la Juventus potrebbe essere nuovamente riproposto a destra, anche perché del recupero di Kayode ancora non se ne parla e Biraghi è in difficoltà fisica e lo sarebbe ancora di più se venisse traslocato in una zona che non è nelle sue corde.