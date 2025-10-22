La presa di posizione del Comune: La Fiorentina resterà al Franchi, non viene presa in considerazione altra opzione

E' una serata di annunci, prese di posizioni ufficiali, risposte e controrisposte a tema stadio Artemio Franchi.

La paura della Fiorentina

La Fiorentina, tra le altre cose ha scritto nel tardo pomeriggio: “Sono stati illustrati anche ulteriori e possibili attività per la seconda parte dei lavori che, al momento, potrebbero comunque prevedere alcuni mesi lontani dal Franchi”.

La presa di posizione sul Franchi del Comune

In realtà su questo punto da Palazzo Vecchio fanno sapere che il Comune, d'accordo con il club, ha sempre lavorato per far restare la squadra a giocare nel suo stadio e non viene presa in considerazione nessun'altra ipotesi rispetto a questa.

La variante approvata infatti andava in questa specifica direzione.