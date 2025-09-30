Nonostante l'assenza degli ultras viola, arriva una multa alla Fiorentina. Sanzionati anche i tifosi del Pisa: i motivi
Che fosse un derby infuocato lo ci si poteva aspettare. Non lo è stato fino in fondo, vista l'assenza degli ultras della Fiorentina nel settore ospiti a causa della protesta per il caro biglietti. Nonostante la loro mancata partecipazione, la società viola è stata multata per il comportamento dei propri sostenitori presenti nel settore ospiti. 3mila euro di multa, si legge nella nota del giudice sportivo. 4mila euro invece per il Pisa.
I motivi
“Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria numerosi bicchieri di plastica semipieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.
Multa anche per il Pisa
Sanzionati anche i tifosi del Pisa: "Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in direzione del settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria due petardi che cadevano nella "zona cuscinetto"; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".