Dopo Vranckx, priorità al difensore. Quale futuro per Sabiri?

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, dopo l'acquisto di Vranckx, cedere Amrabat è la priorità per la Fiorentina, per poi chiudere il mercato con l’acquisto di un difensore. Soprattutto se Quarta, come sembra, stia per andare al Betis Siviglia. E poi c’è il caso Sabiri, che sembra aver perso la stima, per questioni caratteriali, di Italiano. Non ci stupiremmo se il primo acquisto stagionale di gennaio venisse ceduto.