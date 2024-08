La Fiorentina lo aveva cercato, ma Carnevali alzò il muro. Un mese dopo invece Thorstvedt è pronto a tornare in Serie A

A metà luglio la trattativa tra la Fiorentina e Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese del Sassuolo, sembrava in dirittura d'arrivo. Poi però l'AD neroverde Carnevali smentì la notizia, asserendo che non ci fosse stato nessun contatto con il club viola e che avrebbe fatto di tutto per tenere il giocatore: nella stessa intervista tra l'altro disse lo stesso di Erlic, che però meno di un mese dopo è stato ceduto al Bologna.

Prima il Bologna, ora il Cagliari

Thorstvedt sembrava destinato a prendere la stessa strada, visto il forte interessamento proprio dei felsinei e in particolare di Italiano. Secondo TMW invece è il Cagliari ad essersi inserito nella trattativa, offrendo come contropartite Lapadula e Makoumbou, obiettivi di mercato del Sassuolo, che vuole tornare in Serie A quanto prima.

La Fiorentina ha virato su altro

Alle presunte cifre richieste dai neroverdi, intorno ai 9 milioni, la Fiorentina ha virato invece sull'acquisto di Richardson, più giovane di 3 anni e con caratteristiche diverse rispetto a Thorstvedt. Un centrocampista dai piedi buoni e con grandi doti di inserimento, che a sentire Carnevali sembrava incedibile (non che sia una novità) e che invece si accaserà in un'altra squadra del nostro campionato.