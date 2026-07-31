Cento anni di Fiorentina: le iniziative del club e la festa del 29 agosto

Un secolo di storia, passione e appartenenza. La Fiorentina si prepara a celebrare il proprio Anniversario del Centenario con una stagione ricca di iniziative, eventi e appuntamenti dedicati alla storia del club e a tutti coloro che, in questi cento anni, hanno contribuito a rendere la maglia viola un simbolo conosciuto e amato in tutto il mondo.

Sabato 29 agosto al termine della gara di Serie A tra Fiorentina e Frosinone in programma alle 18.30, lo stadio Artemio Franchi si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per uno spettacolo celebrativo che, attraverso emozionanti coreografie, giochi di luce, immagini, musica e numerose sorprese, ripercorrerà i cento anni della storia viola insieme ai protagonisti che hanno indossato questa maglia e scritto pagine indelebili del club.

Un'altra data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 2 settembre, quando alle ore 20.00 lo stadio Franchi ospiterà una sfida dal fascino unico: una formazione composta da Fiorentina Legends scenderà in campo per affrontare una selezione di Operazione Nostalgia All Star, in una serata speciale che celebrerà il calcio e i suoi campioni. Oltre agli eventi che si svolgeranno al Franchi, la stagione del Centenario sarà costellata da iniziative dedicate alla storia del club che si svolgeranno in maniera diffusa sul territorio della città di Firenze e al Rocco B. Commisso Viola Park.

La scorsa settimana si è svolta la cerimonia di Primo Annullo del francobollo celebrativo dei 100 anni del club; nel mese di agosto verrà poi coniata dalla Zecca dello Stato la moneta ufficiale dell’Anniversario del Centenario e a settembre sarà presentato il libro realizzato da Giunti dedicato alla storia viola. Tutti gli ulteriori dettagli del programma verranno svelati progressivamente attraverso i canali ufficiali e i profili social della Fiorentina, accompagnando la Famiglia Viola in un anno destinato a rimanere nella storia.

