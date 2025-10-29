FOTO - Il bel gesto di Ranieri: il capitano della Fiorentina fa visita in ospedale a un ragazzo degli Insuperabili

In vista della partita contro l'Inter, il capitano della Fiorentina Luca Ranieri, nelle scorse ore, ha trovato modo e tempo di fare un saluto a un ragazzo degli Insuperabili. Quest'ultimi compongono una squadra di calcio formata da ragazzi affetti da qualche forma di disabilità cognitiva o comportamentale.

Il bel gesto di Luca Ranieri

Ranieri ha riservato una splendida sorpresa a Olmo Guercini, ragazzo facente parte della rosa della Prima Squadra Ufficiale C21 della sede di Firenze, andandolo a trovare in ospedale dove è attualmente ricoverato. Il capitano viola gli ha anche regalato una sua maglia della Fiorentina.

Visita in ospedale a un ragazzo degli Insuperabili

“Quando il cuore dello sport batte forte, nascono gesti straordinari. Vogliamo dire un enorme grazie a Ranieri […]. Ha regalato ad Olmo non solo un ricordo prezioso, ma anche un momento di gioia e forza in un periodo non semplice”, questo un estratto delle parole degli Insuperabili.

Di seguito la foto su Instagram: