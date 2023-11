VIDEO - L'arrivo dei tifosi belgi a Firenze... scortati dalle forze dell'ordine

Una partita importante

Questa sera Fiorentina e Genk scenderanno in campo per il quinto match del girone F di Conference League. Gara cruciale per le sorti della Viola di Italiano, che però non potrà disporre di una grande spinta da parte del pubblico.

Pochi tifosi previsti

Sono infatti attesi pochissimi spettatori per questa partita e pochini sono anche i supporters arrivati dal Belgio. Nel seguente video (riportato da Welcome to Florence) se ne possono vedere alcuni gruppetti scortati dalla polizia: