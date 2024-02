Brovarone: "Pradè e Barone vengono attaccati continuamente e gratuitamente. Italiano? Non mi piace quando parla con i tifosi in parterre"

Con Nzola la società ha ascoltato il volere di Italiano, lui voleva quel giocatore e glielo hanno preso. Con Belotti la trattativa in estate sarebbe stata molto diversa da quella che hai intavolato a gennaio, un prestito secco che faceva comodo a tutti perché il ragazzo aveva voglia di mettersi in mostra per gli Europei. Il fatto è che, se da qui a fine stagione Belotti fa bene e poi magari viene convocato da Spalletti, la Roma se lo tiene stretto. Se poi ci fosse un desiderio da parte sua di rimanere a Firenze, penso che un accordo tra le parti si troverebbe".

“Beltran è in fiducia perché non deve più fare gol”

Poi sulla vittoria con la Lazio ha aggiunto: “Ero convinto che i biancocelesti accusassero le fatiche infrasettimanali. Mi è piaciuta l'incoscienza delle mosse di Italiano, la Fiorentina è una squadra che nelle prossime partite contro le big potrà dare dei segnali importanti. Beltran l'ho visto molto bene, ha grande intelligenza tattica e non sente più il peso di dover fare gol. Lo stadio l'ha applaudito a scena aperta, ogni domenica prende più fiducia”.

“Pradè e Barone attaccati gratuitamente”

Infine: “Ci sono delle prese di posizioni nei confronti della società che sono allucinanti. Io non ho bisogno di difendere nessuno, ma ad esempio Pradè viene attaccato continuamente in maniere totalmente gratuita. C'è chi dice che non conta nulla, ma non è così. Lo stesso Joe Barone è un lavoratore pazzesco, ma il tifoso non ragiona in questo senso e molto spesso è allettato dai metodi di altre società come ad esempio il Bologna. Alla Fiorentina si usa un metodo diverso, e vi garantisco che non è facile vivere tutti i giorni tutto il giorno con il veleno della Fiesole e non solo addosso. Poi è vero, molti giocatori non sono stati valorizzati ma qui la palla passa all'allenatore: Italiano ha fatto degli errori perché viene da realtà diverse, e onestamente non mi fa impazzire neanche quando si mette a parlare con i tifosi in parterre".