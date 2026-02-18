Vincere aiuta a vincere: la salvezza della Fiorentina passa anche dalla Conference League

“Vincere aiuta a vincere” è un adagio terribilmente vero in tema sport. Tantopiù per quei volubili aggregati umani chiamati squadre di calcio, chiamate al giudizio del risultato ormai ogni tre giorni. Nel caso della Fiorentina, reduce dal preziosissimo successo corsaro a Como, forse dovrebbe essere questo lo spirito con cui approcciare al play-off di Conference contro lo Jagiellonia, attuale capolista della massima divisione polacca.

La Conference non è la priorità. Ma vincere… sì

È chiaro come in questo momento le priorità della Fiorentina non possano che indirizzarsi verso il campionato, dove la classifica ancora parla di zona retrocessione e la lotta salvezza è più serrata che mai, complice la pesante vittoria del Lecce a Cagliari e il definito ricoinvoglimento della Cremonese (0-0 con il Genoa e a secco di vittorie da 11 turni). Ma nel gelo previsto a Białystok, 200 km a nord-est di Varsavia, Vanoli e i suoi dovranno andare e ragionare con in testa un concetto ben chiaro: vincere per la propria salute di squadra è importantissimo. Questo indipendentemente dalle scelte di gestione delle risorse che il mister sarà costretto a fare, in vista della sfida contro il Pisa.

La scomodità della competizione. Evitare negatività

Le indolori (o comunque secondarie) sconfitte di Conference nella fase campionato o l’eliminazione proprio per mano del Como in Coppa Italia, seppur irrilevanti nell’economia della stagione gigliata, sono stati ulteriori fardelli negativi sulle gambe e nelle teste dei giocatori. Non è questo di cui ha bisogno la Fiorentina oggi. La Conference è scomoda perché ogni vittoria ha il retrogusto di “dovere compiuto” e ogni sconfitta quello della figuraccia, anche se il realtà lo Jagiellonia si presenta come avversario degno di rispetto e non privo di insidie, soprattutto in terra polacca.

Una risposta da dare anche in Europa. E la salvezza passa da qui, ecco come

Ma, se per la prima volta in stagione, la Fiorentina riuscisse a centrare il microscopico filotto di due vittorie consecutive, il derby di lunedì verrebbe approcciato con tutt’altra fiducia. È il momento di dare una risposta, e di innescare un meccanismo positivo: sembra strano, ma la salvezza della Fiorentina può passare anche da Białystok.

