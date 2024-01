Italiano si porta anche Gonzalez e Dodo in Arabia. L'argentino e una situazione al limite

Stamattina la Fiorentina partirà da Bologna alla volta di Riyad, in Arabia Saudita, dove andrà a giocarsi la Supercoppa. I viola saranno in campo giovedì contro il Napoli per la semifinale (eventuale finale lunedì 22).

Anche Nico e Dodô

Il tecnico viola, Vincenzo Italiano, ha deciso di portare con sé tutti i giocatori, anche quelli che al momento sono infortunati, quindi compresi Nicolas Gonzalez e Dodo.

L'argentino e una situazione al limite

Il principio di base è quello di fare gruppo e far partecipare tutti quelli che hanno contribuito a questo risultato, ma c’è anche un risvolto tecnico dietro questo principio: la Fiorentina può sempre sperare di recuperare qualcuno in extremis, soprattutto in caso di raggiungimento della finale. Il riferimento in questo caso è in particolare per Gonzalez che è in una situazione molto al limite tra il recupero e il forfait.