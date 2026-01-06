I convocati della Fiorentina: Fazzini e Dzeko out. Diversi fuori per il mercato. Si rivede un portiere che mancava da tempo
Da poco pubblicata la lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro la Lazio. Tanti i giocatori viola out dalla lista dei calciatori scelti da Vanoli.
Gli assenti
Cinque i giocatori assenti dalla lista. Non ci sono Martinelli, che sarà presto un giocatore della Sampdoria, Richardson, in odore di mercato, Fazzini e Dzeko, ancora alle prese con i guai fisici, e infine anche Viti, che la Fiorentina specifica essere fuori per ragioni di mercato.
I presenti
Torna tra i convocati Christensen, secondo portiere alle spalle di De Gea. Alla seconda convocazione Solomon, che ha già esordito in Serie A contro la Cremonese.
I convocati
1) CHRISTENSEN Oliver (P)
2) COMUZZO Pietro
3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
4) DE GEA QUINTANA David (P)
5) FAGIOLI Nicolò
6) FORTINI Niccolò
7) GOSENS Robin Everardus
8) GUDMUNDSSON Albert
9) KEAN Moise Bioty
10) KOŠPO Eman
11) KOUAME Kouakou Christian Michael
12) KOUADIO Eddy Nda Konan
13) LEZZERINI Luca (P)
14) MANDRAGORA Rolando
15) MARÍ VILLAR Pablo
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) SOLOMON Manor