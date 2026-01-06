I convocati della Fiorentina: Fazzini e Dzeko out. Diversi fuori per il mercato. Si rivede un portiere che mancava da tempo

Da poco pubblicata la lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro la Lazio. Tanti i giocatori viola out dalla lista dei calciatori scelti da Vanoli.

Gli assenti

Cinque i giocatori assenti dalla lista. Non ci sono Martinelli, che sarà presto un giocatore della Sampdoria, Richardson, in odore di mercato, Fazzini e Dzeko, ancora alle prese con i guai fisici, e infine anche Viti, che la Fiorentina specifica essere fuori per ragioni di mercato.

I presenti

Torna tra i convocati Christensen, secondo portiere alle spalle di De Gea. Alla seconda convocazione Solomon, che ha già esordito in Serie A contro la Cremonese.

I convocati

1) CHRISTENSEN Oliver (P)

2) COMUZZO Pietro

3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

4) DE GEA QUINTANA David (P)

5) FAGIOLI Nicolò

6) FORTINI Niccolò

7) GOSENS Robin Everardus

8) GUDMUNDSSON Albert

9) KEAN Moise Bioty

10) KOŠPO Eman

11) KOUAME Kouakou Christian Michael

12) KOUADIO Eddy Nda Konan

13) LEZZERINI Luca (P)

14) MANDRAGORA Rolando

15) MARÍ VILLAR Pablo

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) SOLOMON Manor