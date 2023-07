La Fiorentina ha comunicato che la partita amichevole con il Parma, inizialmente in programma per domani alle 20 al Viola Park, verrà anticipata alle ore 19 e sarà disputata a porte chiuse, per tifosi e media.

La gara sarà però trasmessa in diretta televisiva su DAZN e sarà possibile vederla per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming.