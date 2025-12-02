Corriere dello Sport-Stadio: Retrocessione della Fiorentina? L'algoritmo non ci crede
In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c'è l'esortazione alla Fiorentina: “Salvati vecchia viola!".
Pagina 26
In apertura c'è: “La Fiorentina disorientata”. Sottotitolo: “Un anno dopo, i viola perduti Solo Kean rimane un esempio”.
Pagina 27
Qui ci sono le parole di Kean: "Moise: "Uniti ne usciremo”. Poi un trafiletto: “Per salvarsi 1,2 punti a partita”. E infine: "Retrocessione l’algoritmo non ci crede". Giù Verona, Pisa e Parma…e Fiorentina 14esima a fine stagione.
