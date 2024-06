Tra le opzioni per la panchina della Fiorentina, c'era anche la suggestione Maurizio Sarri, di cui aveva precedentemente parlato. Il tecnico è tornato sulla questione su Sky Sport: “Devo sicuramente interrogarmi sulla questione. Non nascondo di essere deluso da almeno un paio di società che non mi hanno cercato. In alcune situazioni, non dico che avrebbero dovuto prendermi… però penso almeno ascoltarmi un quarto d'ora fosse dovuto. Non riesco a influire e devo capire perché”.

“Fiorentina? Adatta a me”

E aggiunge: “Sono Milan e Fiorentina? Non faccio nomi, assolutamente. Posso dire che entrambe sono realtà che reputo adatte a me”.